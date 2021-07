Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 49370, Val-d'Erdre-Auxence PROGRAMME ESTIVAL VAL ERDRE AUXENCE – ANIMATIONS FESTIVES Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: 49370

Val d’Erdre-Auxence 49370 Au programme de cette journée festive:

– Fête de la piscine avec le foyer rural de Villemoisan

– Animations et jeux pour les enfants : pêche à la ligne, structures gonflables, maxi-jeux, spectacles… au camping

– Concert de la Fanfare Big Joanna (Brass Band) au camping

– Structure gonflable puissance 4 basket à la base de loisirs du Petit Anjou La commune Val d’Erdre-Auxence vous invite à la fête grâce aux animations porposées le dimanche 1er août. Au programme de cette journée festive:

