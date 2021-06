Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence PROGRAMME ESTIVAL VAL D’ERDRE AUXENCE – MINI-VILLAGE GONFLABLE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2021-07-24 14:00:00 – 2021-07-24 20:00:00

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence Le site du Petit Anjou vous invite dans son mini-village gonflable et vous amuser avec des animations ludiques : tir à l’arc, ventriglisse et puissance 4 basket. Journée spéciale avec installation d’un évritable mini-village gonflable à la base de loisirs du Petit Anjou. +33 2 72 88 11 98 http://www.val-erdre-auxence.fr/ Journée spéciale avec installation d’un évritable mini-village gonflable à la base de loisirs du Petit Anjou. Le site du Petit Anjou vous invite dans son mini-village gonflable et vous amuser avec des animations ludiques : tir à l’arc, ventriglisse et puissance 4 basket. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville 47.51862#-0.87787