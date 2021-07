Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 49440, Val-d'Erdre-Auxence PROGRAMME ESTIVAL VAL D’ERDRE AUXENCE – CINÉMA EN PLEIN AIR Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: 49440

Val-d'Erdre-Auxence

PROGRAMME ESTIVAL VAL D’ERDRE AUXENCE – CINÉMA EN PLEIN AIR Val d’Erdre-Auxence, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Val d'Erdre-Auxence. PROGRAMME ESTIVAL VAL D’ERDRE AUXENCE – CINÉMA EN PLEIN AIR 2021-07-31 – 2021-07-31 Stade municipal 19 Rue du Stade

Val d’Erdre-Auxence 49440 Cette année, le village accueille Le Plein de Super : un festival de cinéma itinérant dédié au court-métrage! Venez découvrir une dizaine de films courts à la belle étoile : fiction, animation, documentaire, romance, comédie, absurde, action, western… Il y en aura pour tous les goûts! A la fin de la séance, les spectateurs sélectionnent le film qu’ils ont préféré et les choix seront ensuite comptabilisés pour la compétition du festival en salle de cinéma l’hiver. Rendez-vous sur le stade de football (repli dans la salle de sport en cas d’intempéries). Séance de cinéma à la Cornuaille dans le cadre du festival itinérant « Le Plein de Super ». Cette année, le village accueille Le Plein de Super : un festival de cinéma itinérant dédié au court-métrage! Venez découvrir une dizaine de films courts à la belle étoile : fiction, animation, documentaire, romance, comédie, absurde, action, western… Il y en aura pour tous les goûts! A la fin de la séance, les spectateurs sélectionnent le film qu’ils ont préféré et les choix seront ensuite comptabilisés pour la compétition du festival en salle de cinéma l’hiver. Rendez-vous sur le stade de football (repli dans la salle de sport en cas d’intempéries). dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: 49440, Val-d'Erdre-Auxence Étiquettes évènement : Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Stade municipal 19 Rue du Stade Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville 47.50988#-0.98005