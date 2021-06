Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence PROGRAMME ESTIVAL VAL D’ERDRE AUXENCE – BEACH ZUMBA Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire La Gym Lorétaine vous invite à vous déhancher sur des rythmes tropicaux et sur la plage du Petit Anjou.

Venez nombreux. Beach Zumba proposée à l’Etang du Petit Anjou du Louroux-Béconnais en juillet. communication@val-erdre-auxence.fr +33 2 72 88 11 98 Beach Zumba proposée à l’Etang du Petit Anjou du Louroux-Béconnais en juillet. La Gym Lorétaine vous invite à vous déhancher sur des rythmes tropicaux et sur la plage du Petit Anjou.

Lieu Val d'Erdre-Auxence