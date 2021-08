Champcevinel Institut King Juliane Champcevinel, Dordogne Programme en groupe de réduction du stress par la pleine conscience en huit séances et une journée de pratique. Périgueux 24 Institut King Juliane Champcevinel Catégories d’évènement: Champcevinel

Réduire le stress par la pleine conscience —————————————— ### Que contient un programme MBSR? ### Le programme MBSR se déroule sur 8 semaines, avec huit séances hebdomadaires de deux heures et demi. Il propose un chemin progressif pour découvrir en groupe plusieurs thèmes et méthodes de pleine conscience. Le programme MBSR permet par exemple de: ### Développer du calme mental ### Savoir se ressourcer ### Aborder les situations indésirables avec la pleine conscience ### Devenir autonome dans sa pratique grâce à une journée de mise en pratique pour mieux assimiler les méthodes après la sixième séance. ### La pratique s’appuie sur: ### Un entrainement personnel à domicile, ### Une dynamique de groupe autour de mise en pratiques intégrées dans le quotidien, comme pouvoir faire une pause respiration.

450 ou 350 €

Le programme MBSR est le premier programme de pleine conscience mis au point dans le milieu universitaire aux Etats Unis Institut King Juliane 69 Route de Paris 24750 Champcevinel / Périgueux Champcevinel Dordogne

2021-09-14T19:30:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-21T19:30:00 2021-09-21T20:00:00;2021-09-28T19:30:00 2021-09-28T20:00:00;2021-10-05T19:30:00 2021-10-05T20:00:00;2021-10-12T19:30:00 2021-10-12T20:00:00;2021-10-19T19:30:00 2021-10-19T20:00:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-26T19:30:00 2021-10-26T20:00:00

