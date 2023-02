Programme du spectacle de Vincent Dedienne – Un Soir de Gala THEATRE DU CHATELET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Programme du spectacle de Vincent Dedienne – Un Soir de Gala THEATRE DU CHATELET, 6 février 2023 00:00, PARIS. Programme du spectacle de Vincent Dedienne – Un Soir de Gala PROGRAMME DU SPECTACLE VINCENT DEDIENNE – UN SOIR DE GALA. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-20 00:00. Tarif : 10.0 10.0 euros. THEATRE DU CHATELET PARIS Paris . Programme de 18 pages comprenant le making-of de l'affiche du spectacle « Un soir de gala », les bios de Vincent Dedienne et de l'équipe artistique, des photos inédites des coulisses, le texte d'un sketch inédit et une grille de « mots croisés dans le spectacle ». Le programme sera à retirer sur présentation de la contremarque au Théâtre du Chatelet le soir de la représentation. ATTENTION : Cette contremarque n'est pas un billet pour le spectacle.. Votre billet est ici.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DU CHATELET Adresse 1, place du Châtelet Ville PARIS Tarif 10.0-10.0 euros lieuville THEATRE DU CHATELET PARIS Departement Paris

