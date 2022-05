PROGRAMME DU SAMEDI 4 JUIN – FESTIVAL BD SÉRIGNAN Sérignan, 4 juin 2022, Sérignan.

PROGRAMME DU SAMEDI 4 JUIN – FESTIVAL BD SÉRIGNAN Sérignan

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 18:30:00 18:30:00

Sérignan Hérault

Programme du samedi 4 juin : n10h, petit-déjeuner : café, pains au chocolat ! n10h30, dessin : Devine les animaux, animé par Eric Hübsch, auteur de Cigalon (Bamboo), animation à partir de 3 ans. n10h30 – 12h30 et 15h – 18h30 : Dédicace des auteurs (*) n11h15, remise des prix Bullez Jeunesse : résultat du concours amateur de planches BD, 7 à 77 ans. n14h, projection : un film où l’on trouve des vikings et des dragons… durée 1h38. n15h, ateliers BD : Mrac, animé par Laurent BONNEAU. Atelier en famille à partir de 8 ans. Sur réservation au 04 67 17 88 95. RDV au MRAC. n15H45, performance : Iznogoud contre les vikings Improvisation graphique en musique avec le dessinateur Elric, auteur de Iznogoud, accompagné par Guillaume de Swart à la guitare. n16h, Ecoute et dessine une histoire de Vikings, animé par Bastien Quignon, auteur de Sacha et Tomcrouse (éditions Soleil), pour les enfants à partir de 7 ans. n18h30, cérémonie d’inauguration, remise du Prix de la Ville, suivies d’un apéritif en musique avec le groupe White Lite (groupe Rock, teinté de Punk… ). Samedi 4 et dimanche 5 juin : n- La tente aux histoires et aux jeux, à partir de 10h30 : Lecture d’histoires, jeux, dessin, coloriage de Drakkars pour les enfants par l’équipe de la Médiathèque. n- La tente au dessin propose en continu aux enfants de dessiner dans un genre traditionnel animé avec Monsieur K et dans le genre manga avec Laitram. nInscription pour les ateliers à l’accueil du Festival. Entrée libre et gratuite. (*) Dédicace des auteurs nCette année, le festival met en place un Pass dédicace : en soutien aux auteurs et à la chaîne du livre : une bd achetée = deux Pass pour une dédicace. nLes enfants lauréats du concours Bullez Jeunesse auront un Super Pass qui leur permettra de passer en priorité.

La 27e édition du festival se décline sur le thème des Vikings , parce que le célèbre personnage de Thorgal Aegirsson en est la vedette (ainsi que son nouveau dessinateur, le toulousain Fred Vignaux, qui préside aussi le festival)! Au programme bien sûr, sous le grand chapiteau de la Promenade de Sérignan : des séances de dédicace des auteurs, une boutique d’achat de bandes dessinées …

