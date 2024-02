Programme du mois de février La Cabane Gien, vendredi 9 février 2024.

Voici le programme des activités proposées à la boutique durant les vacances scolaires

Animations à venir

Jeudi 15 février à 10h séance de baby yoga avec Pauline de lecocondepoppy (Doula, animatrice certifiée en massage bébés, femmes enceintes, baby yoga et portage) pour vos petits de 7 à 24 mois 1h 15 euros

Mercredi 28 février à 15h et à 17h Cours de dessin thème Kawaï (ou comment rendre mignon n’importe quoi ! ) avec Gwénaëlle de Gwenaëlle Renard, à partir de 6 ans (enfant et adulte), deux sessions d’une heure, à vous de choisir votre horaire 9 euros

Vendredi 1er mars à 19h (jusqu’à 23h) soirée jeux pour tester de nouveaux jeux à partir de 5 ans, en famille ou entre amis gratuit

Samedi 9 mars à 10h Escape Game inspiré du livre « Les mémoires de la forêt », à à partir de 9 ans gratuit

A vos inscriptions, places limitées ! .

29 Avenue Maréchal Leclerc

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@liblacabane.com

