Programme du cinéma Pax 7 avenue du Rev Père de Foucauld LOURDES Lourdes

2023-02-22 – 2023-03-07

Hautes-Pyrenees Découvrez la programmation du cinéma Pax à Lourdes du 22 février au 7 mars 2023 ! Tarifs : > Plein Tarif : 8,00€

> Tarif +65 ans* : 7€

> Tarif Réduit ** : 6,50€

> Tarif Jeune (13 ans ou moins) : 5€ *Sur présentation d’une pièce d’identité.

**Etudiants, chômeurs, PMR, malentendant, malvoyant… Sur présentation de la carte d’invalidité / d’étudiant / demandeur d’emploi… contact@cinemapax.com +33 9 66 85 89 34 LOURDES 7 avenue du Rev Père de Foucauld Lourdes

