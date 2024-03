Programme du cinéma l’Oustal Cinéma l’Oustal Auterive, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:30:00+01:00

Fin : 2024-04-02T21:00:00+02:00 – 2024-04-02T22:30:00+02:00

Au programme :

Madame de Sévigné : Film Historique de Isabelle Brocard.

Chasse gardée : Comédie de Antonin Fourlon.

Les chèvres ! : Comédie de Fred Cavayé.

Une vie : Drame/Biopic de James Hawes ❤️

Black Tea : Drame/Romance de Abderrahmane Sissako

L’empire : Comédie dramatique de Bruno Dumont

La vie de ma mère : Comédie dramatique de J. Carpentier ❤️

Tombés du camion : Comédie de Philippe Pollet-Villard

Boléro : Biopic/musical de Anne Fontaine

Comme un fiols : Drame de Nicolas Boukhrief

La salle des profs : Drame de Iker Catak

La nouvelle femme : Drame/historique de Léa Todorov

La fête du court métrage : ❤️ Première fois à l’Oustal = séance gratuite

Et ta prostate, ça va ?

Pile poil

Adieu le chair

Aïssa

Youssou et Malek

Avant première :

La promesse verte : Drame de Edouard Bergeon

A l’occasion du marché Italien :

Primadonna : Drame de Marta Savina

Reprises :

Anatomie d’une chute : Drame de Justine Triet

Cocorico avec Christian Clavier, Didier Bourdon

Bob Marley : One Love : Biopic

Jeune public : ❤️

Capelito fait son cinéma : Animation de Rodolfo Pastor

Wolfy ! Et les loups en délire : Animation de plusieurs réalisateurs

Les P’tits explorateurs : Animation de plusieurs réalisateurs

Astérix – Le secret de la potion magique : Animation/aventure de Alexandre Astier

Ducobu passe au vert : Comédie de et avec Elie Semoun

Dune : deuxième partie : Drame/SF de Denis Villeneuve

Super Mario Bros, le film : Animation

Soirée Brésilienne :

They shot the piano player : Animation/Musical de Fernando Trueba

Saravah : Documentaire de Pierre Barouh

Ciné Latino :

Les colons : Drame de F. Gálvez Haberle

Soirée Paysanne :

La ferme des Bertrand : 50 ans de vie d’une ferme – Documentaire de Gilles Perret

Tu nourriras le monde : Histoire de l’agriculture céréalière – Documentaire de Floris Schruijer et Nathan Picard

