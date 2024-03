Programme du cinéma l’Oustal Cinéma l’Oustal Auterive, mercredi 21 février 2024.

Programme du cinéma l’Oustal du 21 février au 12 mars 21 février – 12 mars Cinéma l’Oustal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T21:00:00+01:00 – 2024-03-12T23:00:00+01:00

Au programme :

Ciné rencontre :

Ma part de gaulois : E4n présence de Magyd Cherfi (du groupe Zebda) Auteur du roman qui a inspiré le film.

Cocorico

Captives

May December

La zone d’intérêt

La Bête

8 mars : Journée Internationale des Droits de l a femme

20 000 espèces d’abeilles

La nouvelle femme

Le Molière imaginaire

Opération Portugal 2 : la vie de château

Daaaaaali !

Green border

Casse-Noisette

Bob Marley : One Love

Madame Web

Nicky Larson – City Hunter : Angel Dust

Chien & Chat

Maison de retraitre 2

Wonka

Kriska

Jeune public :

Les toutes petites créatures

Un peu d’imagination

Rose, petite fée des fleurs

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante

Le dernier jaguar

Le Royaume de Kensuké

Le Royauyme des abysses

Cinéma l’Oustal place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinema-oustal-auterive.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561508346 »}, {« type »: « email », « value »: « asscultur.auterive@wanadoo.fr »}]

cinéma programme