Programme du cinéma le Trianon à Saint-Ciers sur Gironde du 8 au 14 juin Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Catégories d’évènement: 33820

Saint-Ciers-sur-Gironde

Programme du cinéma le Trianon à Saint-Ciers sur Gironde du 8 au 14 juin Saint-Ciers-sur-Gironde, 8 juin 2022, Saint-Ciers-sur-Gironde. Programme du cinéma le Trianon à Saint-Ciers sur Gironde du 8 au 14 juin Saint-Ciers-sur-Gironde

2022-06-08 – 2022-06-14

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 5 5 EUR Ca tourne à Saint Pierre et Miquelon : Mercredi 8 à 21 h, Vendredi 10 à 15 h

Don Juan : Mercredi 8 à 15 h, Jeudi 9 à 21 h, Samedi 11 à 19 h

Top Gun Maverick : Mercredi 8 à 18 h, Samedi 11 à 16 h et 21 h, Mardi 14 à 21 h Ca tourne à Saint Pierre et Miquelon : Mercredi 8 à 21 h, Vendredi 10 à 15 h

Don Juan : Mercredi 8 à 15 h, Jeudi 9 à 21 h, Samedi 11 à 19 h

Top Gun Maverick : Mercredi 8 à 18 h, Samedi 11 à 16 h et 21 h, Mardi 14 à 21 h +33 5 57 32 84 36 Ca tourne à Saint Pierre et Miquelon : Mercredi 8 à 21 h, Vendredi 10 à 15 h

Don Juan : Mercredi 8 à 15 h, Jeudi 9 à 21 h, Samedi 11 à 19 h

Top Gun Maverick : Mercredi 8 à 18 h, Samedi 11 à 16 h et 21 h, Mardi 14 à 21 h Saint-Ciers-sur-Gironde

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33820, Saint-Ciers-sur-Gironde Other Lieu Saint-Ciers-sur-Gironde Adresse Ville Saint-Ciers-sur-Gironde lieuville Saint-Ciers-sur-Gironde Departement 33820

Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ciers-sur-gironde/

Programme du cinéma le Trianon à Saint-Ciers sur Gironde du 8 au 14 juin Saint-Ciers-sur-Gironde 2022-06-08 was last modified: by Programme du cinéma le Trianon à Saint-Ciers sur Gironde du 8 au 14 juin Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde 8 juin 2022 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820