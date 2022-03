PROGRAMME D’INTEGRATION À L’EMPLOI —, 9 mars 2022, .

PROGRAMME D’INTEGRATION À L’EMPLOI

du mercredi 9 mars au vendredi 15 avril à —

PROGRAMME D’INTEGRATION À L’EMPLOI ———————————- _L’équipe de Metishima a le plaisir de vous annoncer le démarrage du prochain recrutement pour le Programme d’Intégration par l’emploi à destination des personnes issues de migrations (1 atelier collectif et 3 entretiens individuels en moyenne par semaine)_ **C’est quoi le programme de valorisation ?** Accompagnement individualisé et personnalisé 70% * Entretien diagnostic * Co-construction du projet professionnel * Bilan de compétences * Aide à l’intégration en entreprise Ateliers collectifs 30% * Metishimer sa recherche d’emploi * Sensibiliser aux codes de l’entreprise * Echanger sur nos cultures * Développer ses Soft skills **Prérequis demandés pour pouvoir postuler :** * être une personne issue des migrations souhaitant valoriser ses compétences et aptitudes professionnelles et académiques acquises dans on pays d’origine * avoir un niveau B1 acquis en français * être bénéficiaire de la protection internationale et/ou subsidiaire, ou être primo arrivant ou résident * être disponible et motivé * être résident en Île-de-France. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 15 avril inclus, vous pouvez nous positionner les candidatures par : **[promo.metishima@gmail.com](mailto:promo.metishima@gmail.com)** Nous inviterons les candidats à une réunion d’information, le vendredi 29 avril 2022 suivi un entretien et un test de positionnement en français. Pour faciliter le travail des équipes, vous trouverez en pièce-jointe le flyer présentant le contenu du programme et les prérequis demandés.

* sur inscription

avec Metishima

— Île-de-France Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T00:59:00;2022-03-28T00:00:00 2022-03-28T23:59:00;2022-03-29T00:00:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T00:00:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T00:00:00 2022-03-31T23:59:00;2022-04-01T00:00:00 2022-04-01T23:59:00;2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T23:59:00;2022-04-04T00:00:00 2022-04-04T23:59:00;2022-04-05T00:00:00 2022-04-05T23:59:00;2022-04-06T00:00:00 2022-04-06T23:59:00;2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00