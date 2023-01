Programme des visites du Pays d’Art et d’Histoire 2023 Sainte-Marie-aux-Mines, 13 mai 2023, Sainte-Marie-aux-Mines .

Programme des visites du Pays d’Art et d’Histoire 2023

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

2023-05-13 – 2023-09-16

Sainte-Marie-aux-Mines

Haut-Rhin

Vous trouverez ci-dessous, le programme des visites organisées par le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent dès le mois de Mai 2023.

Randonnée : sur les crêtes de la Chambrette

RDV le Samedi 13 mai 2023

Départ à 14H devant la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines

Durée : 3H environ

Parcours de 8 km, 320 mètres de dénivelé

Inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50

Avec le retour des beaux jours, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une randonnée commentée de 8 km pour vous aérer sur les crêtes de la Chambrette et découvrir les paysages bucoliques des fermes de montagne. Bonne condition physique requise, chaussures de marche et sac à dos avec eau recommandés.

JUIN : Laissez-vous conter les jardins

Samedi 3 juin 2023 à 14H

RDV à 14H à l’Office de tourisme, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines

Gratuit, sur inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme du Val d’Argent

Durée : 2H environ

Découvrez toute la diversité des jardins du Val d’Argent, lors d’une promenade commentée à l’occasion du week-end des Rendez-vous aux Jardins. Des jardins industriels aux jardins ouvriers potages, déambulez dans un festival de couleurs et d’arômes.

Visite théâtralisée « les Amish »

Les visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtralisée et déambulatoire. A chaque étape, une scène est jouée par des acteurs en costume, puis commentée par un guide du pays d’art et d’histoire. Cette année, découvrez l’histoire des Amish, dont la communauté est née à Sainte-Marie-aux-Mines il y a plus de 300 ans.

Mercredi 12 et 26 juillet 2023 à 20H

Mercredi 2 août 2023 à 20H

Mercredi 23 août 2023 à 19H

Samedi 16 septembre 2023 à 18H

RDV parking de l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte

Durée : 1H45 – 2H

Gratuit, sans réservation. Renseignements à l’Office de Tourisme au 03 89 58 80 50.

Les randonnées pique-nique : le tour du Taennchel

Mardi : 11-25 juillet, 1er et 22 août

RDV à 10H devant l’office du tourisme du Val d’Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle au Col de Ribeauvillé.

Durée 6H environ, avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 16 km, 270 mètres de dénivelé.

Venez vous ressourcer lors d’une randonnée au Taennchel. Au cours de cette balade d’une journée, le guide vous apportera une approche géologique de ce massif montagneux traversé par des courants d’ondes telluriques, et ponctué de rochers aux noms légendaires. Laissez-vous imprégner par la magie de ce site à l’atmosphère onirique.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Les randonnées pique-nique : Le tour du Rauenthal et de la Pierre des 3 bans.

Mardi : 18 juillet, 8 août

RDV à 10H devant l’office du tourisme du Val d’Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle à Saint-Pierre-sur-l’Hâte

Durée : 6H environ avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 15 km, 700 mètres de dénivelé.

Cette randonnée vous fera remonter le vallon du Rauenthal, où sont visibles de nombreuses entrées de mine d’argent et les vestiges d’un ancien funiculaire militaire. La pause déjeuner sera prise au Petit Brézouard, offrant un très joli panorama sur la vallée, puis vous reviendrez à votre point de départ en passant par la Pierre des 3 Bans.

Mardi : 11-25 juillet, 1er et 22 août

RDV à 10H devant l’office du tourisme du Val d’Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle au Col de Ribeauvillé.

Durée 6H environ, avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 16 km, 270 mètres de dénivelé.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Les balades découvertes de l’été : Coins et recoins de Sainte-Marie

Lundi : 10-17-24-31 juillet et 7-14-21 août

RDV à 15H devant l’Office de Tourisme du Val d’Argent à Sainte-Marie-aux-Mines.

Durée : 1H30 environ

Parcours piéton de 2 km au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Ville frontière entre l’Alsace et la Lorraine, Sainte-Marie-aux-Mines présente un patrimoine aux mille et une facettes. Découvrez-en son histoire et toute sa diversité au détour de ses ruelles et de ses recoins insoupçonnés.

Contes et légendes du Val d’Argent

Lundi : 10-17-24-31 juillet et 7-14-21 août

RDV à 20H devant l’Office de Tourisme du Val d’Argent, Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines

Durée : 1H00-1H30 environ

Parcours piéton au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Les balades découvertes de l’été : Sur les pas des amish

Mercredi : 12-19-26 juillet et 2-9-16-23 août

RDV à 14H devant l’Office de Tourisme du Val d’Argent, Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

Durée : 3H environ

Parcours de 6 km environ, 250 mètres de dénivelé.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Connu pour son mode de vie austère aux Etats-Unis, le mouvement amish trouve ses origines à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette communauté religieuse fut créée ici en 1693 par le patriarche Jacob Amann, en réaction au relâchement des mœurs de la communauté anabaptiste locale. Cette randonnée, qui mêle parcours urbain et points de vue paysagers, sera ponctuée de haltes bienvenues pour découvrir la diversité du paysage local et l’histoire de la communauté amish du Val d’Argent.

Les balades découvertes de l’été : Les vestiges de la Grande Guerre

Jeudi 13-20-27 juillet et 3-10-17-24 août

RDV à 14H devant l’Office de Tourisme du Val d’Argent, Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu’à la Côte d’Echery

Durée : 3H environ.

Parcours de 6 km, 270 mètres de dénivelé

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Durant la 1ère guerre mondiale, le Val d’Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent leurs lignes défensives à près de 700 mètres d’altitude, par la construction de blockhaus, de tranchées et d’un réseau de transport militaire spécifique. Découvrez les vestiges de cette guerre de montagne, à travers une randonnée découverte au sentier des abris en compagnie d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire.

Les balades découvertes de l’été : L’industrie textile ou les fils d’art du Val d’Argent

Vendredi 21-28 juillet et 4-11-18-25 août

RDV à 14H devant l’Office du tourisme du Val d’Argent

Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines

Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle vers Sainte-Croix-aux-Mines

Durée : 2H environ.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

Au 19ème siècle, Sainte-Marie-aux-Mines et sa vallée comptaient près de 150 teintureries, filatures et tissages, dont les tissus s’exportaient dans le monde entier. Découvrez l’histoire textile du Val d’Argent, à travers une visite découverte du Tissage des Chaumes, fournisseur de tissus pour les hautes maisons de couture européennes. Vous vous déplacerez ensuite à Sainte-Croix-aux-Mines pour découvrir la visite commentée de la tissuthèque du Val d’Argent, dont les 4000 registres cumulent plus de 4 millions d’échantillons textiles, du 18e siècle à nos jours.

A découvrir en 2023, une exposition sur l’Eau en Val d’Argent.

Du 10 juillet au 31 août 2023 :

CIAP – Les Clés du Val d’Argent

1er étage

5 rue Kroeber-Imlin

68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Gratuit sans réservation. Ouvert du lundi au jeudi, de 14H à 18H.

Indispensable à la vie, l’eau est aussi une force motrice qui a été domestiquée par l’homme au fil du temps. A travers une exposition richement illustrée, remontez aux sources de l’histoire de l’eau en Val d’Argent et découvrez-en les multiples usages au fil des âges.

Par ailleurs, le CIAP du Val d’Argent sera ouvert en 2023 aux horaires suivants :

En 2023, le CIAP du Val d’Argent sera ouvert comme indiqué ci-dessous :

Janvier : fermé

Du 4 février au 27 mai : ouvert les samedi de 14H à 18H

Du 10 juillet au 31 aout : ouvert du lundi au jeudi de 14H à 18H

Du 14 au 17 septembre : ouvert de 14H à 18H

Du 7 octobre au 16 décembre : ouvert les samedi de 14H à 18H

Programme 2022 du Pays d’art et d’histoire : des visites guidées ou contées, des expositions, .

Sainte-Marie-aux-Mines

dernière mise à jour : 2023-01-16 par