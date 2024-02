Programme des vacances d’hiver visites, randos, jeux Ommoy, mardi 5 mars 2024.

Programme des vacances d’hiver visites, randos, jeux Ommoy Orne

Vendredi

Pour les vacances d’hiver, Interlude propose des animations au musée de la préhistoire de Rânes, sur le camp celtique de Bierre et autour des mines de fer de Saint-Clair-de-Halouze et La Ferrière-aux-Étangs. (cf. Programme en photos)

Michaël Herbulot, médiateur du patrimoine, animera des visites guidées et des randonnées ponctuées de petits jeux et de petites expériences, mais aussi des jeux d’exploration et d’énigmes entre chasses au trésor et escape games.

Ces animations s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants et permettent de découvrir le patrimoine en mêlant histoire et sciences.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-10

D245

Ommoy 61160 Orne Normandie michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

