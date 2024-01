Programme des vacances d’hiver Musée de l’Aurignacien Aurignac, samedi 10 février 2024.

Programme des vacances d’hiver Découvrez les animations et visites proposées par le Musée de l’Aurignacien pour les vacances d’hiver ! 10 25 février Musée de l’Aurignacien Réservation conseillée pour les visites et animations (places limitées)

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T13:30:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Comme à chaque vacances, le musée vous propose un programme d’animations et de visites adaptés aux grands comme aux petits pour découvrir le musée et la vie des hommes et femmes du Paléolithique.

Du mardi au dimanche, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés chaque jour par l’équipe de médiation afin d’expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire en s’amusant.

DES VISITES COMMENTÉES …

Visite des collections du musée

Mardi • Mercredi • Vendredi • Dimanche | À 14h30 | 45 min

Des visites commentées des collections du musée vous permettrons de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Visite spéciale enfant

Jeudi et samedi | À 11h | 35 min | De 4 à 8 ans

Le jeudi et le samedi à 11h, la visite sera réservée aux enfants ! Ils découvriront de manière ludique et tactile, le mode de vie de nos ancètres de la Préhistoire et les collections que renferme le musée.

DES ATELIERS PARTICIPATIFS …

Travail du cuir

Les samedis à 14h30 | À partir de 7 ans

Réalisez un objet en cuir en utilisant les techniques et outils de nos ancêtres

Art sur pierre

Les dimanches à 11h et 16h | À partir de 5 ans

Excercez vos talents d’artistes en vous inspirant des gravures et dessins du Paléolithique. À l’aide de silex, de fusains et d’ocre, créez votre propre oeuvre !

Parures aurignaciennes

Les mardis à 11h et 16h | À partir de 3 ans

Sculpture et fabrication de parures avec des éléments naturels (pierres, coquillages).

Argile animaux préhistoriques

Les mercredis à 11h et 16h | À partir de 3 ans

Reproduisez les statuettes animales de la Préhistoire en sculptant l’argile.

Musique fabrication d’un rhombe

Les vendredis à 11h et 16h | À partir de 5 ans

Decouverte des instruments de musique préhistoriques et fabrication d’un rhombe en bois.

5€ par participant | 1h | Places limitées | Réservation conseillée

DES ANIMATIONS SPÉCIALES …

Animation vannerie

Avec Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior

Jeudis 15 et 22 février

De 14h30 à 17h | Durée 2h30 | À partir de 10 ans

Découverte de la vannerie et réalisation d’un objet en végétaux sauvages ou osier.

5 € par participant | Sur inscription

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Musée ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Places limitées pour les visites, animations et ateliers • Réservation conseillée

Réservation 05 61 90 90 72 • accueil@musee-aurignacien.com

