Programme des vacances d’hiver de la Obra Pont-Croix, 7 février 2022, Pont-Croix.

Programme des vacances d’hiver de la Obra Pont-Croix

2022-02-07 – 2022-02-19

Pont-Croix Finistère Pont-Croix

Le programme jeunesse de Février est un bouillon de cultures et d’arts en tous genres !

Le programme des vacances de février de la Obra promet à la jeunesse Capiste deux semaines de créations artistiques et de haute voltige : initiations au Free Run coachée par Léon Denis (participant de l’émission Ninja Warrior), création de totems et découvertes de lieux culturels emblématiques de notre région comme le Fourneau et Les Capucins à Brest – le lundi 14 février La première semaine est une invitation au voyage dans le temps et dans le monde sur le thème des contes et légendes locales et d’ailleurs. Il s‘agit d’inviter les adolescents à mener une enquête sur les traces d’une cité engloutie en se référant à des légendes celtes bien connues. La deuxième semaine emmène les adhérents de la Obra à Brest, Quimper et à Douarnenez pour explorer des lieux culturels et rencontrer des artistes qui participent à la dynamique créative locale.

jeunesse@laobra.bzh https://laobra.bzh/

