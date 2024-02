Programme des vacances d’hiver / CLEM Morcenx-la-Nouvelle, lundi 19 février 2024.

Profitez des vacances d’hiver ! Pour les de 6 ans ou pour les + grands, du lundi au vendredi, le CLEM propose atelier peinture, cuisine, confection de masques, course d’orientation, chasse au trésor… Pour les 13-17 ans rendez-vous Pass’Loisir avec un Escape Game, murder party, laser game…

Inscription obligatoire .

Début : 2024-02-19 07:00:00

fin : 2024-03-01 18:30:00

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine clem.inscriptions@gmail.com

