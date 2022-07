Programme des vacances d’été à Aire-sur-l’Adour Semaine 4 Aire-sur-l’Adour, 2 août 2022, Aire-sur-l'Adour.

Programme des vacances d’été à Aire-sur-l’Adour Semaine 4

Aire-sur-l’Adour Landes

2022-08-02 09:00:00 – 2022-08-05 19:00:00

Aire-sur-l’Adour

Landes

Aire-sur-l’Adour

EUR Sport, vacances et jeunesse] ’ ́ ́ !

Du 11 juillet au 5 août, l’école municipale des sports (en partenariat avec l’OMSCAA) invite les jeunes Aturins (dès 7 ans) à vivre des vacances actives. Et il y en aura pour tous les goûts !

Un BEAU PROGRAMME en perspective :

– Course d’orientation

-Tir à l’arc

-Sports collectifs

-Tennis / Badminton

-Natation

-Vélo

– Running

-Surf / Rafting (9 à 15 ans)

-Escalade (12 à 15 ans)

Et bien d’autres activités encore !

‼️ Les places sont limitées, ne tardez pas à vous positionner.

– Réservations et informations auprès du service des sports :

accueil.sports@aire-sur-adour.fr

05 58 71 47 13

– Dossier d’inscription disponible ici : https://www.aire-sur-adour.fr/activites-enfance-jeunesse…/

ℹ️ Pour les sorties à l’extérieur, prévoir un pique-nique et un goûter.

ℹ️ Pour le rafting,

