Programme des vacances d’été à Aire-sur-l’Adour Semaine 3 Aire-sur-l’Adour, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

Lundi 26 juillet : Journée surf de 8h à 17h pour les 12-15 ans ( 10 euros de participation)

Mardi 20 juillet : Journée rafting de 10h30 à 19h pour les 9-11 ans ( 10 euros de participation)

Mercredi 21 juillet :Sport Co ultimate 9h-10h30 pour les 7-8 ans et 10h45-12h15 pour les 9-11 ans et Body Sculp de 18h30 à 19h30 pour les 12-15 ans

Jeudi 22 juillet : Course d’orientation 9h-10h30 pour les 7-8 ans et 10h45-12h15 pour les 9-11 ans

Vendredi 23 juillet : Badminton/tennis 9h-10h30 pour les 7-8 ans et 10h45-12h15 pour les 9-11 ans et Body Sculp de 18h30 à 19h30 pour les 12-15 ans

Réservations et informations

•Contactez directement le service des sports•

: accueil.sports@aire-sur-adour.fr

: 05 58 71 47 13

*Pour les sorties à l’extérieur, prévoir un pique-nique et un goûter

