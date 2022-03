Programme des vacances de printemps pour les enfants Olivet, 11 avril 2022, Olivet.

Programme des vacances de printemps pour les enfants

du lundi 11 avril au vendredi 22 avril à Olivet

**Centres de loisirs** Accueil des maternelles au Larry et des élémentaires au Donjon (bus possible au départ du Larry), de 9h à 17h min. (de 7h45 à 18h30 max). Inscription avant le 4/04 sur l’espace citoyen [www.olivet.fr](http://www.olivet.fr) **Stage tennis de table / multi-sports** Stage sportif (tennis de table, foot, bowling, thèque, handball, badminton, ultimate ballon…) encadré par des entraîneurs diplômés, pour les jeunes de 7 à 17 ans. Adhérents : 5 € la demi-journée / non adhérents 8 € la demi-journée (3 € la sortie bowling). Pique-nique possible le midi. Renseignements et inscription au 02 38 66 86 88 ou [olivet-tt@orange.fr](mailto:olivet-tt@orange.fr) Du 11 au 22/04. Accueil de 8h30 à 9h30, stage de 9h30 à 17h (garderie possible jusqu’à 18h). Gymnase de l’Orbellière **Stage gym / multi-activités** Stage sportif (gym aux agrès et tapis le matin et autres jeux et activités sortives les après-midis) encadré par des entraîneurs diplômés, pour les enfants à partir de 5 ans. Pique-nique possible le midi, goûter fourni. Adhérents : 15 € la journée / non adhérents 18 € la journée. Renseignements et inscription sur [https://www.gymolivet.fr/](https://www.gymolivet.fr/) Du 11 au 22/04. Accueil de 8h30 à 9h, activités de 9h à 17h (garderie possible jusqu’à 18h). Centre sportif du Larry **Stage dessin manga** Stage pour apprendre à dessiner des personnages mangas. Tarifs : 120 € la semaine pour les 8-10 ans, 150 € la semaine à partir de 11 ans. Matériel pédagogique fourni. Renseignements et inscription : 07 83 14 23 59, sur [www.artdesigninspiration.fr](http://www.artdesigninspiration.fr) ou [art@design-inspiration.info](mailto:art@design-inspiration.info). Pique-nique possible sur place. De 9h à 16h. Art & Design Inspiration, 337 rue Marcel Belot **Vacances de printemps À l’Angle** 2 projets proposés sur le thème ‘‘Arrêt culture ’’ : “ street art” (réalisation d’une fresque collective) et ‘‘workshop musique ’’ (création de morceaux musicaux). Programme détaillé sur la page Facebook de l’espace ados. Inscription aux activités à partir du merc. 30/03 de 14h à 16h à l’espace ados. Adhésion annuelle : 5 €. Du 11 au 22/04. De 10h à 12h et de 14h à 18h avec 1 soirée par semaine (fermé le 18/04). 155 rue P. Genain **Stage échecs de Pâques** Stage proposé par le Comité Départemental du Jeu d’échecs et animé par Stéphane Lemaitre, animateur diplômé de la Fédération. Tarifs : 7 €/séance. Inscription sur [https://www.cdje45.fr](https://www.cdje45.fr) 19 et 20/04. De 14h à 17h. Espace Reine Blanche, salle de l’Échiquier, 3 rue d’Ivoy **Stage Shibori** Stage vacances proposé par la MJC d’Olivet pour les 9-13 ans. Initiation au shibori, technique japonaise de coloration naturelle indigo de tissu en coton avec Zhang Li et réalisation (couture accompagnée par Corinne Charles) d’un tote bag avec le tissu teint pendant l’initiation. Apporter un t-shirt en coton blanc à la taille (et une machine à coudre si possible). Tarifs : 110 € non adhérents / 90 € adhérents. Inscription sur [https://mjcolivet.goasso.org/](https://mjcolivet.goasso.org/) ou au 02 38 63 66 60. Du 19 au 22/04. De 14h à 17h. Moulin de la Vapeur + Au P’tit Théâtre, pièce _**Toc Cata**_ **par la Cie O !**

Du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2022

