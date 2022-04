Programme des vacances de printemps Musée de l’Aurignacien, 16 avril 2022, Aurignac.

Programme des vacances de printemps

du samedi 16 avril au dimanche 8 mai à Musée de l’Aurignacien

Durant les vacances de printemps, les équipes du musée vous proposent de découvrir le mode de vie des populations préhistoriques à travers diverses animations et visites des collections. **• DES ATELIERS PARCIPATIFS POUR UNE IMMERSION EN PRÉHISTOIRE** **À 11h et 16h, un atelier participatif,** différent chaque jour, vous permettra de vous immerger en pleine préhistoire afin de découvrir une technique ou un objet préhistorique (fabrication de parure ou de lampes préhistorique, allumage du feu ou encore tir à la sagaie et au propulseur). _Durée 1h_ | Réservation conseillée | 5 € par participant | Détails sur le programme : **• DES VISITES POUR DÉCOUVRIR LA PRÉHISTOIRE** **Du mardi au dimanche à 14h30**, découvrez les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de la Préhistoire le temps d’une visite commentée interactive et adaptée à tous. _Durée 45 min |_ Tout public | Comprise dans le tarif d’entrée | Réservation conseillée **• UNE ANIMATION EXCEPTIONNELLE** **Jeudi 28 avril, de 14h30 à 16h30,** apprenez à tresser les végétaux avec _**Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior**_. Vous serez initié à la technique la vannerie et confectionnerez votre propre panier en osier et autres végétaux. _Durée 2h_ | À partir de 8 ans | 5 € par participant | Sur inscription [Programme des vacances de Printemps]( [http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-de-printemps-23-avril-au-8-mai](http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-de-printemps-23-avril-au-8-mai))

5 € par participant pour les ateliers et l’animation vannerie | Visite comprise dans le tarif d’entrée

Du samedi 23 avril au dimanche 8 mai – Du mardi au dimanche de 10h à 18h – Fermé le 1er mai

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

