Programme des vacances de printemps à l’Exploradôme ! Exploradôme, 23 avril 2022, Vitry-Sur-Seine.

Du samedi 23 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

. payant

Pendant les vacances de printemps, l’Exploradôme vous propose 2 semaines d’ateliers et d’animations pour petit·e·s et grand·e·s !

Ateliers numériques et scientifiques vous attendent à l’Exploradôme, pour les plus petit·e·s (dès 4 ans) et les plus grand·e·s ! Au programme : découverte des matériaux, initiation à la programmation, exploration des 5 sens… et bien plus encore !

Ces vacances seront également placées sous le signe de l’Air avec des ateliers et des animations interactives autour de cette thématique !

Tout le programme est à retrouver sur notre site !

Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-Sur-Seine

Contact : http://www.exploradome.fr/programmes-des-vacances 0143911620 reservation@exploradome.com

