du mardi 26 octobre au samedi 6 novembre à Le Carmel – Maison du patrimoine

### **VISITES-ATELIERS** **27 octobre / 10 h 00 – 11 h 30** _Créations / 7-11 ans_ L’exposition d’objets créés par les artistes Migeon & Migeon va offrir l’opportunité aux enfants de découvrir des matières, des formes des couleurs. L’atelier permettra aux enfants de jouer sur les volumes et les surfaces. **3 novembre / 10 h 00 – 11 h 30** _Artiste et créateur / 12-16 ans_ L’exposition d’objets créés par les artistes Migeon & Migeon permet au jeune public de découvrir les techniques de fabrication d’objets de décoration, de bijoux ou même de meubles. L’atelier est l’occasion pour les participants de dialoguer avec les artistes. Leurs travaux seront un point de départ pour imaginer et dessiner de nouvelles créations. **En pratique** Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville Au pied du beffroi Durée : 1 h 30 – Prix : 5€ Réservation obligatoire auprès du Service des publics, 03 22 20 29 69 ### **VISITES GUIDÉES** **26 octobre, 2 et 6 novembre / 15 h 00** _1821 – 2021, une histoire monastique abbevilloise. Du carmel à la maison du patrimoine._ Cette exposition se focalise sur la situation des carmélites à Abbeville à partir de 1821, date de leur réinstallation dans l’ancien couvent des frères capucins. De nombreux documents, photographies et œuvres seront pour la première fois présentés au public grâce au généreux prêt de l’Ordre du Carmel qui conserve les archives subsistantes de l’ancien monastère abbevillois. En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous au Carmel-Maison du Patrimoine , 34/36 rue des Capucins – Durée : 1 h **27 octobre et 3 novembre / 15 h 00** _Le dépôt d’art sacré du Carmel-Maison du patrimoine_ Au sein de l’ancien monastère du Carmel, le dépôt d’art sacré permet de découvrir des pièces évocatrices de l’art sacré du territoire. L’occasion inédite de voir certains tableaux, pièces d’orfèvrerie ou textiles. En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous au Carmel-Maison du Patrimoine , 34/36 rue des Capucins – Durée : 1 h **28 octobre et 4 novembre / 15 h 00** _L’hôtel d’Emonville_ En 1861, Arthur Foucques d’Émonville fait construire un hôtel particulier sur les plans d’Hector Lefuel, architecte de Napoléon III. Propriété de la Ville en 1880, l’hôtel devient tour à tour musée communal, mairie et bibliothèque. Il abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale. En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale, Hôtel d’Émonville, 26 place Clemenceau – Durée : 1 h **29 octobre et 5 novembre / 15 h 00** _Le costume d’hier à aujourd’hui_ Les collections de sculptures et de peintures du musée sont d’excellents supports de découverte des courants stylistiques du Moyen Âge au XIXe siècle. La visite fera voyager le public au fil des modes vestimentaires ! En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin I Au pied du beffroi – Durée : 1 h **30 octobre et 6 novembre / 15 h 00** _Migeon & Migeon. L’objet par passion_ Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin I Au pied du beffroi – Durée : 1 h **_Renseignements et réservations obligatoires auprès du Service des publics, 03 22 20 29 69_**

Renseignements et réservations obligatoires au 03 22 20 29 69

ABBEVILLE – PÔLE PATRIMOINE

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



