Programme des vacances de la toussaint, 22 octobre 2022, .

Programme des vacances de la toussaint



2022-10-22 – 2022-11-06

En plus des visites libres et guidées, 3 temps forts sont programmés durant les vacances de la Toussaint :

– Tous les jours à 17 h : visite commentée de l’exposition « En bonne compagnie!». Une galerie de portraits collectifs du début du XXème siècle d’après les photographies de la Familistèrienne Marie-Jeanne Dallet et du photographe Polonais Kasimir Zgorecki.

– Les 27.10 et 03.11 de 14h et 16h : Atelier de photographie argentique.

– Le 02.11 :Visite nocturne spiritisme.

