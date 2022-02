Programme des vacances de février pour les 6/9 ans Aire-sur-l’Adour, 14 février 2022, Aire-sur-l'Adour.

Programme des vacances de février pour les 6/9 ans Aire-sur-l’Adour

2022-02-14 09:00:00 – 2022-02-25 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

Voyage spatial :

Lundi 14 : Among us

Mardi 15 : space invaders

Mercredi 16 : parcours entraînement des padawans et compétition sabre laser

Jeudi 17 : bataille spatiale

Vendredi 18 : décollage imminent

La Grèce antique :

Lundi 21 : mosaïque

Mardi 22 : poterie

Mercredi 23 : découvrir l’histoire d’Ulysse

Jeudi 24 : grand jeu sur les 12 travaux d’Hercule

Vendredi 25 : grand jeu sur les 12 travaux d’Hercule

Merci d’inscrire vos enfants dès que possible par mail à

centre.de.loisirs.aire@orange.fr ou par téléphone au 05.58.71.61.63

+33 5 58 71 61 63

Aire-sur-l’Adour

