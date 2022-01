Programme des vacances de février pour le club 10 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Programme des vacances de février pour le club 10 Aire-sur-l’Adour, 14 février 2022, Aire-sur-l'Adour. Programme des vacances de février pour le club 10 Aire-sur-l’Adour

2022-02-14 09:00:00 – 2022-02-18 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Citoyenneté :

Lundi 14 : film, escape game

Mardi 15 : élections, handisport

Mercredi 16 : quizz, grand jeu sportif

Jeudi 17 : atelier philo, atelier créatif

Vendredi 18 : atelier philo, atelier créatif Merci d’inscrire vos enfants dès que possible par mail à

centre.de.loisirs.aire@orange.fr ou par téléphone au 05.58.71.61.63 Citoyenneté :

Lundi 14 : film, escape game

Mardi 15 : élections, handisport

Mercredi 16 : quizz, grand jeu sportif

Jeudi 17 : atelier philo, atelier créatif

Vendredi 18 : atelier philo, atelier créatif Merci d’inscrire vos enfants dès que possible par mail à

centre.de.loisirs.aire@orange.fr ou par téléphone au 05.58.71.61.63 +33 5 58 71 61 63 Citoyenneté :

Lundi 14 : film, escape game

Mardi 15 : élections, handisport

Mercredi 16 : quizz, grand jeu sportif

Jeudi 17 : atelier philo, atelier créatif

Vendredi 18 : atelier philo, atelier créatif Merci d’inscrire vos enfants dès que possible par mail à

centre.de.loisirs.aire@orange.fr ou par téléphone au 05.58.71.61.63 alale

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Programme des vacances de février pour le club 10 Aire-sur-l’Adour 2022-02-14 was last modified: by Programme des vacances de février pour le club 10 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 14 février 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes