Programme des RDV découverte-Musicale Culture nordique Communauté de communes des Monts du Lyonnais Pomeys, lundi 5 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T08:00:00+01:00 – 2024-02-05T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-26T08:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:00:00+02:00

Une découverte musicale en lien avec le Prix littéraire nordique en cours !

« Les Disques de l’Écoutille » et son discothécaire

offrent au public un accompagnement à l’écoute musicale collective et/ou individuelle.

L’objectif est de proposer aux visiteurs et visiteuses un moment agréable pendant lequel il est possible d’échanger, notamment autour des émotions que procure la musique et l’art sonore.

Ensemble, au travers des sélections faites par chacun et chacune, sont tirés les fils de ce qui crée et compose les environnements sonores.

Communauté de communes des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes