Participez en direct aux conférences en ligne et posez vos questions aux experts. * **Lundi 7 mars 11h: Quiz Code de la route** Elsa Delroisse, animatrice * **Mardi 8 mars 15h30: S’adapter au rythme des saisons** Boris Perrin, naturopathe * **Mardi 15 mars 15h30: Le monde merveilleux des orchidées** Philippe Lemettais, membre de la SNHF * **Mardi 22 mars 15h30: Cholestérol, diabète : quelles plantes pour nous venir en aide ?** Virginie Pailles psychothérapeute et naturopathe * **Mardi 29 mars 15h30: Consommons responsable** Association Finances et Pédagogie

