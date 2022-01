Programme des conférences de février – 2022 Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Participez en direct aux conférences en ligne et posez vos questions aux experts. * **Jeudi 3 février 15h30: Tester sa condition physique Pourquoi ? Comment ?** Jacques Choque, Educateur sportif diplômé d’Etat * **Lundi 7 février 11h: Quiz Code de la route** Elsa Delroisse, animatrice * **Jeudi 10 février 15h30: Le plaisir d’être soi : look et image de soi** Isabelle Dedieu, coach et conseillère en image * **Mercredi 16 février 15h30: La 5e symphonie de Ludwig van Beethoven** Ishtar Matus Echaiz, Musicologue * **Jeudi 17 février 15h30: Risque de chutes et bonne posture** Fabien Valente de la Croix-Rouge Française

