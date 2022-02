PROGRAMME DES ANIMATIONS VACANCES D’HIVER 2022 Musée de l’Aurignacien, 1 février 2022, Aurignac.

PROGRAMME DES ANIMATIONS VACANCES D’HIVER 2022

du mardi 1 février au dimanche 20 février à Musée de l’Aurignacien

**DES ATELIERS PARTICIPATIFS** Entre allumage d’un feu préhistorique, sculpture d’une lampe à graisse ou encore fabrication d’un instrument de musique, il y en aura pour tous les goûts ! **_Nouveauté :_** Nous vous proposons 2 sessions d’ateliers par jour pour satisfaire toutes les demandes et que chacun puisse s’inscrire à l’atelier de son choix. Ceux-ci seront proposés du mardi au dimanche à 11h et à 16h sur inscription. Durée : 1h | 5€ par participant **UNE ANIMATION EXCEPTIONNELLE JEUDI 24 FÉVRIER** De 14h à 17h30, apprenez à tresser les végétaux avec Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior. Vous y serez initié à la technique ancestrale de la vannerie spiralée cousue et repartirez avec votre création. Tout public | 5 € par participant **DES VISITES COMMENTÉES** À 14h30, du mardi au dimanche, visitez le musée en compagnie d’un médiateur du musée pour en apprendre plus sur le quotidien des peuples préhistoriques qui ont laissé leurs traces à l’abri préhistorique, leur environnement et les espèces animales qu’ils côtoyaient. Tout public | 45 min | Comprises dans le prix d’entrée Avant ou après toutes ces découvertes, empruntez le sentier menant jusqu’au site archéologique le temps d’une balade au cœur de la nature. En chemin, vous rencontrez l’Homme-lion, sculpture monumentale d’Abraham Poincheval, et si vous prêtez bien attention au sentier, vous découvrirez peut-être quelques empreintes d’animaux préhistoriques. Découvrez le programme en détail ci-dessous : [[https://fr.calameo.com/read/006968193db4dd1183d04?page=1](https://fr.calameo.com/read/006968193db4dd1183d04?page=1)](https://fr.calameo.com/read/006968193db4dd1183d04?page=1) _____________________________________ **INFORMATION ET RÉSERVATION** (+33) 5 61 90 90 72 (pendant les horaires d’ouverture du musée) [[accueil@musee-aurignacien.com](mailto:accueil@musee-aurignacien.com)](mailto:accueil@musee-aurignacien.com) Pass sanitaire* _*En fonction de la situation sanitaire en vigueur_

Réservation conseillée pour les animations | Visites comprises dans le prix d’entrée | Animations 5 € par participant

Pour ces vacances d’hiver, l’équipe de médiation du Musée de l’Aurignacien vous a concocté un programme de visites, d’animations et d’ateliers où petits et grands pourront trouver leur bonheur.

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T18:00:00