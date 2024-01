Programme des animations des vacances scolaires de la piscine de Lencloître Piscine de Lencloître Lencloître, lundi 5 février 2024.

Programme des animations des vacances scolaires de la piscine de Lencloître Piscine de Lencloître Lencloître Vienne

Voici le programme des animations pour les deux semaines des vacances de février

– Aquagym lundi 19 février à 13h / lundi 26 février à 13h et vendredi 01 mars à 13h,

– Aquabike vendredi 23 février à 12h / mercredi 28 février à 12h30,

– Aquatraining / Mercredi 21/02 à 12H15 et mercredi 28/02 à 18h30,

– Aquadynamic mercredi 21/02 à 19h,

– Aquaboxing jeudi 22 février à 18h30,

– Perfectionnement adulte mardi 20 février à 18 h30,

– perfectionnement enfant les mardis, mercredis, jeudis et vendredi à 10h45 (sauf le jeudi 29 février),

– lecons de natation tous les jours.

**Inscriptions à l’accueil de la piscine.**

En baignade libre

– Les lundis de 10h à 12h Aquakid ( parcours et eau chaude pour les enfants jusqu’à 8 ans),

– Structure gonflable du 26 février au 01 mars de 15h30 à 17h.

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry –

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 15:30:00

fin : 2024-02-05 17:00:00



