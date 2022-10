Programme des activités jeunes des vacances d’automne 2022 de l’association Passerelle Monségur, 24 octobre 2022, Monségur.

Programme des activités jeunes des vacances d’automne 2022 de l’association Passerelle

25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

2022-10-24 – 2022-11-04

Monségur

Gironde

Monségur

EUR 20 Retrouvez les activités proposées par l’association Passerelle de Monségur, à destination des petits et des grands et de tous les autres aussi.

Les jeunes auront des vacances nature et sport. Ils commenceront avec de l’escalade, du laser game, ils iront nettoyer une plage et pourront dessiner du manga.

Programme jeune:

le 24/10 : escalade à Arkose de 13h00 à 18h00

le 25/10 : animation à Passerelle de 14h00 à 17h00

le 26/10 : Foire à bordeaux de 13h00 à 19h00

le 28/10 : Journée inter-structure laser game de 8h30 à 18h30 (prévoir un pique-nique)

le 3/11 : Initiative océan et visite du bassin d’Arcachon de 9h00 à 18h00 (prévoir un pique-nique)

le 4/11 : princesse Mononoké et initiation au dessin Manga de 14h00 à 18h00.

L’adhésion à l’association et l’inscription est demandée pour toutes les activités afin de pouvoir les organiser au mieux.

+33 5 56 71 92 73

asso passerelle

Monségur

