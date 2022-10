Programme des activités familles des vacances d’automne 2022 de l’association Passerelle, 25 octobre 2022, .

Programme des activités familles des vacances d’automne 2022 de l’association Passerelle



2022-10-25 – 2022-11-04

EUR 20 Retrouvez les activités proposées par l’association Passerelle de Monségur, à destination des familles et de tous les autres aussi.

Les animations ont pour thème la nature et le calme. Vous allez cuisiner, faire du yoga, découvrir les petits insectes et animaux du jardin pour leur faire des petits abris en poterie.

le 25/10 : Baby-motricité au petit gymnase à 10h00.

le 26/10 : Yoga Parent/enfants dans les locaux de Passerelle à 15h00.

le 27/10 : Aprés-midi Halloween, venez déguisé à partir de 10h00.

le 2/11 : Animation nature avec Maria à 14h00 dans les locaux de Passerelle .

le 4/11 : Poterie avec Emmanuelle de l’atelier La bulle d’Art à 10h00 dans les locaux de Passerelle .

L’adhésion à l’association et l’inscription est demandée pour toutes les activités afin de pouvoir les organiser au mieux.

