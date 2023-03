Programme des Activités de Février à juin 2023 Place Grégoire de Tours Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Haute-Loire

Programme des Activités de Février à juin 2023 Place Grégoire de Tours, 6 mars 2023, Brioude
Halle aux Grains Place Grégoire de Tours Brioude Haute-Loire

2023-03-06 14:30:00 14:30:00 – 2023-06-22 16:30:00 16:30:00

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains

Brioude

Haute-Loire EUR 4 4 Des conférences ouvertes à tous les âges, quelque soit le niveau d’études.

Des thèmes variés, pour s’informer, découvrir, apprendre dans la convivialité :

Histoire – Sciences – Nature – Arts – Philosophie – Littérature – Musique – Médecine – Voyages. upt.brioude@gmail.com Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude

Catégories d'Évènement: Brioude, Haute-Loire
Lieu Brioude
Adresse Brioude Haute-Loire Place Grégoire de Tours Halle aux Grains

Programme des Activités de Février à juin 2023 Place Grégoire de Tours 2023-03-06

Brioude Haute-Loire