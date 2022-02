programme de rentrée du chateau de chamousseau à Queaux château de chamousseau Queaux Catégories d’évènement: Queaux

château de chamousseau, le samedi 26 mars à 15:00

programme premier semestre LES FEMMES DE L’OUEST AU MOYEN AGE * le 26 mars conférence à 15h donnée par Mme Isabelle Soulard,historienne médieviste ecrivaine et nombreuses fonction * ATELIERS ARTISANS D ART * les 23 et 24 avril ,3 ferroniers, 1 tailleur de pierre, 1 ébéniste, 1 ceramiste, 1 calligraphe, le travail du cuir. Ces artisans seront à votre disposition pour transmettre leurs savoir et techniques. * ENIGMATIQUES TEMPLIERS * le 22 mai à 15h conférence par M. Gerbaud Patrick * CIRCUIT DE LA MAIN BLEUE * les 3 jours de la pentecôte 4 -5-6 juin * Actuellement en travaux le château reste visitable pour des groupes et sur réservation au 06 89 29 13 05

