Programme de l’espace de l’archisan Jardin des Drôles d’Waz’eaux, 2 octobre 2021, Lille.

L’espace de l’archisan vous présente son programme. Des ateliers tournés vers la nature et le bien-être dans ce cadre de verdure qu’est le jardin des drôles d’Waz’eaux, au coeur du quartier Wazemmes. ► **Samedi 2 octobre:** Échange autour des plantes médicinales locales avec Gaëlle – de 14h à 17h ► **Dimanche 3 octobre:** “cuisine japonaise” par Lucile et Taku – midi ► **Samedi 9 octobre:** – Réfléxions sur la futur poubelle hautement radioactive de Bure et l’oppression nucléaire en générale. David Hermand – Vers l’écologie locale et globale – Pierre Vincent ► **Samedi 9 octobre:** le soir: “drôles de pizzas” par Jérôme ► **Samedi 16 octobre:** “petit concert à la soupe” avec Jean-Luc Thomas et Gabriel Faur, organisé par la louche d’or. ► **Dimanche 17 octobre:** “Différentes techniques de fabrication et d’animation de marionnettes” par Benoit et Viktor **L’archisan** **Jardin partagé des drôles d’Waz’eaux** **11 rue de l’hôpital Saint Roch** **Lille – Wazemmes** Renseignements et reservations: [[espace.archisan@gmail.com](espace.archisan@gmail.com)](espace.archisan@gmail.com) Contact: [[0630478309](0630478309)](0630478309)

sur inscription

Jardin des Drôles d’Waz’eaux 11 Rue de l’Hôpital Saint-Roch Lille Wazemmes Nord



