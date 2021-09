Maubourguet C.A.C Jean GLAVANY Hautes-Pyrénées, Maubourguet Programme de la nouvelle saison culturelle au Théâtre Les 7 chandelles C.A.C Jean GLAVANY Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Programme de la nouvelle saison culturelle au Théâtre Les 7 chandelles

C.A.C Jean GLAVANY, 2 octobre 2021, Maubourguet.

C.A.C Jean GLAVANY, le samedi 2 octobre à 20:00

Le voyage continue ! ——————– Cap sur le retour des artistes sur scène ! Contre vents et marées, nous vous proposons de tenir la barre et voguer avec nous sur cette mer tumultueuse qui nous force à tenir bon. Accrochez vos ceintures, la saison culturelle va bientôt démarrer. Première étape du Voyage, une soirée à la mode tzigane, évasion garantie ! Rendez-vous le 2 Octobre 2021 pour une rencontre envoutante au pays des contes manouches de la compagnie AUDIGANE avec leur spectacle MICHTO ! Découvrez ici notre programmation complète :

Tarif Plein 10€ /Tarif Réduit 8€ /Gratuit -de 12ans

Saison 2021/22 au T7C Maubourguet C.A.C Jean GLAVANY 104 Rue PUCHEU – 65700 MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T22:30:00

