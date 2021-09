Audenge Audenge Audenge, Gironde Programme de la ludothèque d’Audenge Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Programme de la ludothèque d'Audenge 2021-09-28 – 2021-12-22 Ludothèque Avenue du Général de Gaulle

Audenge Gironde Audenge Le programme de la ludothèque d’Audenge : – 28/09 : Atelier “Pitchoun” 0-3 ans et Atelier Entr’grand parents

– 01/10 : Soirée jeux

– 19/10 : Atelier Entr’grand parents

– 27/10 : Atelier créatif 3-5 ans

– 30/10 : Atelier “Pitchoun” 0-3 ans

– 03 et 17/11 : Atelier créatif à partir de 5 ans

– 05/11 : Soirée jeux

– 23/11 : Atelier Entr’grand parents

– 30/11 : Atelier “Pitchoun” 0-3 ans

– 03/12 : Soirée jeux

– 14/12 : Atelier Entr’grand parents

– 18/12 : Atelier “Pitchoun” 0-3 ans

– 22/12 : Atelier créatif Sur inscription, informations auprès de la ludothèque

