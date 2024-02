Programme de la librairie De Natura Rerum De natura rerum Arles, jeudi 15 février 2024.

Une exposition salée, des rencontres et des spectacles !



Le printemps est de plus en plus précoce… et les activités de la librairie bourgeonnent à partir de fin février avec Arles se livre et une belle série de manifestations en mars !

Sels d’hier et d’aujourd’hui

Exposition, Ariane Carmignac

Du 15 février au 18 avril, exposition autour de l’ouvrage Sels d’hier, sels d’aujourd’hui, d’une série de photographies d’Ariane Carmignac.

Rencontre avec l’équipe du livre, A. Carmignac, C. Hoët-van Cauwenberghe, S. Clément-Tarantino, le samedi 6 avril à 18h.





Salon des écrivains et libraires arlésiens

Du vendredi 23 au dimanche 25 février, rendez-vous au Théâtre municipal d’Arles pour un Arles se livre pas comme les autres : des libraires arlésiens vous présentent les auteurs arlésiens.

Rendez-vous samedi 24 après-midi et surtout dimanche 25 matin, avec trois tables rondes en compagnie des historiens et des archéologues arlésiens !







« Si c’est patois, c’est donc ton frère ! »

Clément Chauvet est musicien et collecteur de chansons populaires. Il revient partager ses Carnets de voyage au Ploukistan chez De natura rerum, vendredi 1er mars à 21h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.





Atlas archéologique de la Gaule

De natura rerum a la grande joie de recevoir, samedi 2 mars à 18h, le président de l’INRAP, Dominique Garcia, autour de l’ouvrage majeur dont il vient de diriger la publication avec Marc Bouiron, un Atlas archéologique de la France appelé à faire date.

« Jamais encore ces archives du sol, du Rhin au Finistère, de la baie de Somme à la Corse et dans les terres d’outremer, n’avaient été cartographiées et illustrées avec une telle ampleur. »







Joindre l’agréable à l’agréable

Joindre l’agréable à l’agréable et se contenter de beaucoup, par le trio Kourou Fia, Frédérique de Gravelaine et Olivier Pauls. Vendredi 8 mars à 19h.





Les Seigneurs de la Terre sainte

De natura rerum reçoit un voisin et ami, Florian Besson, à l’occasion de la parution de sa thèse de doctorat d’histoire médiévale aux Editions Classiques Garnier. Samedi 9 mars à 18h.

« Dans un terreau très particulier, marqué par une forte diversité ethnique et confessionnelle, germe une culture politique originale et dynamique, caractérisée par une intense circulation du pouvoir. »





Printemps de la poésie antique au MDAA

Ovide au miroir du vers, Danièle Robert

Le printemps de la poésie antique, au Musée départemental Arles antique, vendredi 15 mars de 17h à 20h. Organisé par la Documentation du Musée bleu. Rencontre avec Danièle Robert et Ovide à 18h.





Ben Zimet, un pays qui n’existe plus

Ben Zimet, chanteur et conteur, introducteur de la musique yiddish en France dans les années 1970, fait étape à Arles chez De natura rerum, vendredi 15 mars à 21h.





La vie avec les virus, Anne Marie Moulin [Excursus]

Rencontre avec Anne Marie Moulin, autour de son dernier ouvrage, La vie avec les virus, (PUF, octobre 2023).

Anne Marie Moulin est médecin, philosophe, historienne de la médecine. Elle a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le médecin du Prince. Voyage à travers les cultures (Odile Jacob, 2010), et dernièrement La vie avec les virus (PUF, 2023), une réflexion qui part d’un journal de bord pendant la pandémie de covid, pour réfléchir aux enjeux majeurs que sont l’éthique de la santé, la démocratie sanitaire, la responsabilité.





Le programme du printemps :

en cours d’élaboration, des modifications peuvent encore intervenir…

Du vendredi 23 au dimanche 25 février, Festival Arles se livre au Théâtre municipal d’Arles

Vendredi 1er mars 21h : Clément Chauvet, « Si c’est patois c’est donc ton frère ! », conférence chantée

Samedi 2 mars 18h : Dominique Garcia (INRAP), Atlas archéologique de la France, Tallandier, 2023

Vendredi 8 mars 19h : Kourou Fia, Frédérique de Gravelaine, Olivier Pauls, »Joindre l’agréable à l’agréable »

Samedi 9 mars 18h : Florian Besson, Les Seigneurs de la Terre sainte, Classiques Garnier, 2023

Vendredi 15 mars 17h-20h : Danièle Robert, Printemps de la poésie antique, Musée de l’Arles antique

Vendredi 15 mars 21h : Ben Zimet, « D’un Monde Qui N’est Plus « , spectacle de contes en musique klezmer

Samedi 16 mars 18h : EXCURSUS Anne Marie Moulin, La vie avec les virus, PÜF, 2023

Vendredi 22 & samedi 23 mars : Salon du Livre Antiquité à Lyon, Musée Lugdunum

Samedi 30 et dimanche 31 mars : Féria d’Arles, la librairie reste ouverte !

Samedi 6 avril 18h : A. Carmignac, C. Hoët-van Cauwenberghe, S. Clément-Tarantino, Sels d’hier…

Samedi 13 avril 18h : Benjamin Carteret, Perséphone (roman), Charleston, 2024

Samedi 20 avril 18h : François Herbaux, Pythéas. Explorateur du Grand Nord, Les Belles Lettres, 2024

Samedi 27 avril 18h : Alexandre Blaineau, Centaures et centauresses, Actes Sud, 2024

Samedi 4 mai 18h : Sonia Poisson-Lopez & Brice Lopez, Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui, Acta Editions, 2023

Samedi 11 mai : JUL, La faim de l’histoire (Dargaud, 2023) et 50 nuances de Grecs

Samedi 18 mai 18h : Jean-Paul Demoule, Homo migrans, Une histoire globale des migrations, Payot, sortie en poche en avril 2024

Vendredi 24 mai 18h : Jean-Marc Narbonne, Protagoras, premier de la démocratie

Samedi 25 mai : Nuit de la poésie dans le quartier de l’Hauture

Samedi 1er juin 18h : Pascal Charvet, Quand les champions étaient des dieux. Aux origines de l’Olympisme, Libretto, 2024

Samedi 8 juin 18h : Guillaume Bady, Césaire d’Arles dans les Sources chrétiennes

Samedi 15 juin : c’est encore libre

Samedi 22 juin 18h : Sixième anniversaire de la librairie De natura rerum .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-03-31

De natura rerum 50 Rue Du refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@denaturarerum.fr

