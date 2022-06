Programme de Juin à la Plume à Loup Attin Attin Catégorie d’évènement: ATTIN

Programme de Juin à la Plume à Loup Attin, 7 juin 2022, Attin. Programme de Juin à la Plume à Loup 7, rue Vendée Attin

2022-06-07 – 2022-06-28

7, rue Vendée Attin 62170 Attin Programme Ateliers en Juin

La Plume à Loup – Attin

Du 7 juin au 28 juin

——————————

Mardi 7 juin de 19h à 21h – Théâtre Alphonsine

Marion L : +33 (0)7 50 43 68 44 Vendredi 10 juin de 16h45 à 18h15 – Séance de yoga.

Julie L : +33 (0)6 33 24 22 72 Mardi 14 juin de 19h30 à 21h30 – Cercle de femmes

Justine : +33 (0)6 42 21 22 55 Mercredi 15 juin de 19h30 à 21h30 – Bain sonore avec tambours, bols tibétains, Kochi.

Céline D : +33 (0)6 24 23 03 69 Samedi 18 juin de 10h à 11h30 – Mon Moment Magique pour les 6-11 ans.

Anaïs L : +33 (0)6 14 24 62 94 Lundi 20 juin de 19h à 20h30 – Séance de yoga.

Julie L : +33 (0)6 33 24 22 72 Samedi 25 juin de 10h à 12h – Séance de yoga du dos & sonothérapie.

Céline : +33 (0)6 24 23 03 69 Dimanche 26 juin de 10h à 12h – Bulle de bien-être au féminin.

Anaïs L : +33 (0)6 14 24 62 94 Lundi 27 juin de 19h à 20h30 – Séance de yoga.

Julie L : +33 (0)6 14 24 62 94 Mardi 28 juin de 19h à 21h – Théâtre Alphonsine.

