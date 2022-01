PROGRAMME DE COURTS METRAGES D’ANIMATION ALLECHANTS : À Table ! GARE SAINT SAUVEUR Lille Catégories d’évènement: Lille

GARE SAINT SAUVEUR, le mercredi 2 mars à 15:00

Par ce froid hivernal, quoi de mieux que de se retrouver autour d’un bon repas ? Venez vous mettre en appétit devant des courts métrages d’animation alléchants. De la recette de cuisine à l’art de la table, en passant par des pauses sucrées, dynamiques et colorées… chacun y trouvera son bonheur. À vos fourchettes ! Proposé par les Rencontres Audiovisuelles. Dès 6 ans. Gratuit dans la limite des places disponibles. Les billets sont à retirer le jour de la séance à partir de 14h au chalet d’accueil de Lille Neige.

Par ce froid hivernal, quoi de mieux que de se retrouver autour d'un bon repas ? GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T16:00:00

