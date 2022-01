PROGRAMME DE 8 COURTS METRAGES : Voyage en Asie GARE SAINT SAUVEUR, 16 février 2022, Lille.

PROGRAMME DE 8 COURTS METRAGES : Voyage en Asie

GARE SAINT SAUVEUR, le mercredi 16 février à 15:00

À l'occasion du nouvel an chinois et des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, ce programme de 8 courts métrages d'animation vous emmène explorer l'Asie orientale ! Embarquez pour un voyage entre l'Himalaya et la Corée, en passant par la Chine et Hong-Kong, à la rencontre de tigres, de dragons, de moines et de héros de kung-fu. Proposé par les Rencontres Audiovisuelles. Dès 6 ans

Gratuit dans la limite des places disponibles. Les billets sont à retirer le jour de la séance à partir de 14h au chalet d'accueil de Lille Neige.

GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T16:00:00