Programme d’animations jeunesse Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Programme d’animations jeunesse Munster, 11 avril 2022, Munster. Programme d’animations jeunesse Munster

2022-04-11 – 2022-04-22

Munster Haut-Rhin Munster De nombreuses activités pour les 7-18 ans Le détail des activités dans la brochure en PDF Inscriptions à partir du 7 mars en ligne sur www.munster.belamiportailfamille.fr ou par téléphone au 03.89.77.54.24 Programme d’animations jeunesse. +33 3 89 77 50 32 De nombreuses activités pour les 7-18 ans Le détail des activités dans la brochure en PDF Inscriptions à partir du 7 mars en ligne sur www.munster.belamiportailfamille.fr ou par téléphone au 03.89.77.54.24 Munster

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Programme d’animations jeunesse Munster 2022-04-11 was last modified: by Programme d’animations jeunesse Munster Munster 11 avril 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin