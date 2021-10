Lièpvre Lièpvre Haut-Rhin, Lièpvre Programme d’animations à la Ferme d’Argentin : vacances de la Toussaint Lièpvre Lièpvre Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lièpvre

Programme d’animations à la Ferme d’Argentin : vacances de la Toussaint Lièpvre, 23 octobre 2021, Lièpvre. Programme d’animations à la Ferme d’Argentin : vacances de la Toussaint 2021-10-23 10:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Lièpvre Haut-Rhin Lièpvre EUR Du 23 octobre au 7 novembre, l’équipe de la Ferme d’Argentin vous invite à fêter l’automne. Le paysage se pare doucement de couleurs chaudes qui percent à travers la brume. C’est le bon moment pour se retrouver en famille, pour découvrir les animaux de la ferme et participer aux ateliers thématiques. Programme d’animations quotidiennes En complément de la visite libre du site sur le parcours historique consacré à l’histoire de l’agriculture de la Préhistoire à nos jours, les animateurs proposent des animations et des ateliers en lien avec l’automne. Tableau végétal automnal Ramasser de belles feuilles multicolores, tout en se promenant. Découvrir avec les animateurs à quel arbre elles appartiennent, puis donner libre court à son imagination pour réaliser un tableau figuratif ou abstrait selon le goût de chacun (tous les jours à 11h). Un épouvantail pour le jardin Sa haute silhouette inspire parfois la crainte. Pourtant, il ne devrait qu’épouvanter les oiseaux pour éviter qu’ils ne se nourrissent des graines fraîchement semées. Vieux habits, bouts de bois, ficelle et paille seront nécessaires pour créer le fidèle compagnon du jardinier, grimaçant ou souriant, selon l’humeur de chacun. Un atelier par jour avec création collective d’un épouvantail (tous les jours à 15h – sauf lors de la balade contée : 16h). L’antre de la sorcière La sorcière connaît les nombreuses vertus des plantes et les fait découvrir dans son antre. Chacun pourra composer sa propre tisane en sélectionnant diverses plantes séchées proposées par la sorcière, puis la savourer en observant le paysage automnal (tous les jours, de 14h à 16h). Balade contée aux couleurs de l’automne Dimanches 24 et 31 octobre

Lundi 1er novembre

Dimanche 7 novembre

A 14h30 Au cours d’une promenade, des raconteurs d’histoires entraînent le public dans l’imaginaire. Ils évoqueront les géants à l’origine de la vallée, un champ cultivé par un paysan très malin ou d’autres histoires en lien avec des créatures magiques, la nature et l’Histoire.

Durée : 1h à 1h30

Ateliers famille Les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se retrouver en famille autour d’ateliers participatifs, pour créer, goûter et s’amuser ensemble. Cuisiner avec la nature en automne Après une balade sur les chemins de la Ferme d’Argentin pour récolter des baies et des plantes sauvages, le groupe se retrouve en cuisine, afin de réaliser des plats incorporant les ingrédients glanés dans la nature.

Chacun coupe, épluche, émince et cuit les différents ingrédients, avant de se retrouver pour une dégustation des différents plats. Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 – Limité à 15 participants.

Supplément de 4€ par personne. Atelier programmé mercredi 27 octobre, vendredi 29 octobre, mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre à 10h. De la courge à la lanterne Après avoir découvert différentes variétés de courges, ainsi que leur histoire, les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se munir de couteaux et de cuillères, afin de tailler, évider, découper des courges, en laissant libre cours à son imagination, pour créer des lanternes originales ou effrayantes. Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 – Limité à 15 participants. Supplément de 4€ par personne. Atelier programmé mercredi 27 octobre, vendredi 29 octobre, mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre à 14h30. +33 3 89 22 19 19 Du 23 octobre au 7 novembre, l’équipe de la Ferme d’Argentin vous invite à fêter l’automne. Le paysage se pare doucement de couleurs chaudes qui percent à travers la brume. C’est le bon moment pour se retrouver en famille, pour découvrir les animaux de la ferme et participer aux ateliers thématiques. Programme d’animations quotidiennes En complément de la visite libre du site sur le parcours historique consacré à l’histoire de l’agriculture de la Préhistoire à nos jours, les animateurs proposent des animations et des ateliers en lien avec l’automne. Tableau végétal automnal Ramasser de belles feuilles multicolores, tout en se promenant. Découvrir avec les animateurs à quel arbre elles appartiennent, puis donner libre court à son imagination pour réaliser un tableau figuratif ou abstrait selon le goût de chacun (tous les jours à 11h). Un épouvantail pour le jardin Sa haute silhouette inspire parfois la crainte. Pourtant, il ne devrait qu’épouvanter les oiseaux pour éviter qu’ils ne se nourrissent des graines fraîchement semées. Vieux habits, bouts de bois, ficelle et paille seront nécessaires pour créer le fidèle compagnon du jardinier, grimaçant ou souriant, selon l’humeur de chacun. Un atelier par jour avec création collective d’un épouvantail (tous les jours à 15h – sauf lors de la balade contée : 16h). L’antre de la sorcière La sorcière connaît les nombreuses vertus des plantes et les fait découvrir dans son antre. Chacun pourra composer sa propre tisane en sélectionnant diverses plantes séchées proposées par la sorcière, puis la savourer en observant le paysage automnal (tous les jours, de 14h à 16h). Balade contée aux couleurs de l’automne Dimanches 24 et 31 octobre

Lundi 1er novembre

Dimanche 7 novembre

A 14h30 Au cours d’une promenade, des raconteurs d’histoires entraînent le public dans l’imaginaire. Ils évoqueront les géants à l’origine de la vallée, un champ cultivé par un paysan très malin ou d’autres histoires en lien avec des créatures magiques, la nature et l’Histoire.

Durée : 1h à 1h30

Ateliers famille Les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se retrouver en famille autour d’ateliers participatifs, pour créer, goûter et s’amuser ensemble. Cuisiner avec la nature en automne Après une balade sur les chemins de la Ferme d’Argentin pour récolter des baies et des plantes sauvages, le groupe se retrouve en cuisine, afin de réaliser des plats incorporant les ingrédients glanés dans la nature.

Chacun coupe, épluche, émince et cuit les différents ingrédients, avant de se retrouver pour une dégustation des différents plats. Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 – Limité à 15 participants.

Supplément de 4€ par personne. Atelier programmé mercredi 27 octobre, vendredi 29 octobre, mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre à 10h. De la courge à la lanterne Après avoir découvert différentes variétés de courges, ainsi que leur histoire, les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se munir de couteaux et de cuillères, afin de tailler, évider, découper des courges, en laissant libre cours à son imagination, pour créer des lanternes originales ou effrayantes. Atelier sur réservation au 03 89 22 19 19 – Limité à 15 participants. Supplément de 4€ par personne. Atelier programmé mercredi 27 octobre, vendredi 29 octobre, mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre à 14h30. dernière mise à jour : 2021-10-16 par Office de tourisme du Val d’Argent

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lièpvre Autres Lieu Lièpvre Adresse Ville Lièpvre lieuville 48.27277#7.29388