Diverse et gaie la programmation de ce printemps proposera de la musique, du théâtre et encore de la musique !A vos agendas! – Samedi 19 mars 2022 : “En attendant Beckett” Théâtre à 18h à la salle Stevenson, avenue René Boudon D’après les extraits tirés des romans « Watt » et « Molloy » de Samuel Beckett. Molloy : comme un magicien qui rate ses tours, un personnage nous invite avec beaucoup d’humour et de véhémence à le suivre dansson obsédante recherche de la meilleure façon de sucer des cailloux.Watt : tout au long de ses nuits d’insomnies Watt mène l’enquête. Armons-nous de courage et de patience pour suivre cet enquêteur foutraque dans les méandres de ces élucubrations déductives.Avec Patrice Bonfils. Mise en scène : Anne-Marie Cellier Gratuit. Sans réservation. – Mercredi 20 avril 2022 : “Les petites mythologies – La Fédération/Cie Philippe Delaigue” Théâtre à 20h30 à la salle Stevenson, avenue René Boudon Philippe Delaigue, bien connu au Cratère, a le projet depuis quelques années de revisiter les grands mythes, récits ou légendes qui constituent la base de notre culture commune. Il part donc de ces grands récits que tout le monde connaît et les transpose dans notre monde actuel. Dès 13 ans. Durée 1h30. Tarifs : 11€ / 6€. Sur réservation : 80 places numérotées. Billetterie www.lecratere.fr ou 04 66 52 52 64 – Les 6, 7 et 8 mai 2022 : “Fil Rouge, l’art dans la rue” Au cœur de St Jean, sur le thème de l’altérité, des sculptures, des portraits, des tableaux, des photographies, du bois, de fer, des toiles, du papier, des écrits…Susciter de l’étonnement, des rencontres, des réflexions, des émotions…. Samedi 7 mai, le groupe Muddy Bourbon Jazz band New Orleans se produira à 11h et 15h. Ça « sonne » bon la Louisiane et ses rythmes entraînants !Gratuit. Sans réservation. – Vendredi 27 mai : “Fred chante Barbara” Concert à 18h à la salle Stevenson, avenue de Boudon Une trentaine de chansons allant de ses débuts àla fin des années 70, des très connues et d’autres un peu moins mais qui méritent tout autant d’être entendues. Gratuit. Sans réservation – Dimanche 5 juin 2022 :”En Cavale Tour – Cendrio” Concert à 16h dans les jardins de Maison Rouge. Musicien chanteur, CENDRIO nous offre ses racines cévenoles et toscanes. Ses chansons nous décrivent et nous entraînent vers une évasion intime de mots maîtrisés. Des fragments de vie, des histoires où l’engagement est de mise et des regards embués d’espoir. Gratuit. Sans réservation – Dimanche 12 juin 2022 : “L’Orchestre national de Montpellier” Concert à 16h au temple, place Carnot Mozart concerto pour violon et piano n°5 K.V. 219Haydn symphonie n°104 « Londres »Direction : Kaapo Ijas. Violon : Aude Périn-Dureau Gratuit. Sans réservation. *Infos pratiques – A St Jean du Gard – Les 19 mars, 20 avril, 6/7/8 mai, 27 mai, 5 juin et 12 juin – Spectacle gratuit – Tout Public

