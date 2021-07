Programme Club Ado Aire semaine 3 Aire-sur-l’Adour, 16 août 2021, Aire-sur-l'Adour.

Programme Club Ado Aire semaine 3 2021-08-16 09:00:00 – 2021-08-20 18:30:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

EUR 5 Programme du 16 au 20 août du Club Ado d’Aire :

Lundi 16 : accueil libre et projet autofinancement

Mardi 17 : accueil libre, débat sur internet et les réseaux sociaux

Mercredi 18 : accueil libre, animation solidaire sur le territoire, sport

Jeudi 19 et Vendredi 20 : sortie Aqualand à Gujan Mestras, veillée et nuitée au club

Infos et réservations au : 05 58 71 61 63

+33 5 58 71 61 63

