EUR FEU FOLLET

Mercredi 5 octobre à 21h (VOSTF)

Un film de João Pedro Rodrigues

Avec Mauro Costa, André Cabral…

Portugal, France. Comédie musicale – 1h07

Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l’époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.

Dans le cadre du festival FReDD : AVANT-PREMIÈRE

**********************************************************************

LES HUIT MONTAGNES

Samedi 8 octobre à 21h (VOSTF)

Un film de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen

Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi…

Italie, Belgique, France. Drame – 2h27

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

Prix du Jury – Festival de Cannes 2022

**********************************************************************

CITOYEN D’HONNEUR

Dimanche 9 octobre à 16h

Un film de Mohamed Hamidi

Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed…

France. Comédie/Drame – 1h36

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

**********************************************************************

REVOIR PARIS

Dimanche 9 octobre à 21h

Un film d’Alice Winocour

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel…

France. Drame – 1h45 * Avertissement *

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

**********************************************************************

COUP DE THÉÂTRE

Lundi 10 octobre à 21h (VOSTF)

Un film de Tom George

Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody…

Grande-Bretagne. Comédie/Policier – 1h38

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur…

**********************************************************************

L’OMBRE DE GOYA

Mardi 11 octobre à 21h

Un film de José Luis Lopez-Linares

France, Espagne, Portugal. Documentaire – 1h30

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son oeuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre.

**********************************************************************

JUSTE SOUS VOS YEUX

Mercredi 12 octobre à 21h (VOSTF)

Un film de Hong Sang-Soo

Avec Hye-Young Lee, Hae-hyo Kwon…

Corée du Sud. Drame – 1h25

Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle renferme la rend hésitante…

**********************************************************************

LA COUR DES MIRACLES

Vendredi 14 octobre à 21h

Un film de Carine May et Hakim Zouhani

Avec Rachida Brakni…

France. Comédie – 1h34

Jacques Prévert, école en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo. Zahia, directrice de l’école en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique… hétéroclite et pas vraiment tournée vers la nature !

**********************************************************************

LES ENFANTS DES AUTRES

Samedi 15 octobre à 21h

Un film de Rebecca Zlotowski

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni…

France. Comédie dramatique – 1h43

À 40 ans, Rachel est une femme comblée. Jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Ali, père célibataire d’une petite Leila qui a 4 ans. La jeune femme s’attache et tombe sous le charme de l’enfant. Mais cet amour comporte des risques…

**********************************************************************

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

AVANT-PREMIERE

Dimanche 16 octobre à 16h

Un film de Pierre Coré

Avec Robinson Mensah-Rouanet…

France. Film à voir en famille – 1h36

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle !

**********************************************************************

UNE BELLE COURSE

Dimanche 16 octobre à 21h

Un film de Christian Carion

Avec Dany Boon, Line Renaud…

France. Comédie dramatique – 1h31

Tandis qu’elle s’apprête à rejoindre une maison de retraite pour y passer le restant de sa vie, Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour la déposer. Et c’est Charles qui s’occupe de l’y emmener. Mais avant de s’y rendre, elle lui demande de passer par les divers endroits qui ont marqué sa vie…

**********************************************************************

107 MOTHERS

Mardi 18 octobre à 21h (VOSTF)

Un film de Péter Kerekes

Avec Maryna Klimova…

Ukraine… Drame – 1h33

Lyesa donne naissance à son garçon dans une prison d’Odessa. Ici, les mères peuvent s’occuper de leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à le recueillir ou c’est le placement définitif en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

