Programme Cinéma, 1 janvier 2022, .

Programme Cinéma

2022-01-01 – 2022-12-31

EUR LES BAD GUYS

Mardi 3 mai à 16h

Un film de Pierre Perifel

États-Unis.

Film d’animation à partir de 6 ans – 1h40

La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

****************************************************************

INEXORABLE

Mardi 3 mai à 21h

Un film de Fabrice Du Welz

Avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi…

France, Belgique. Thriller – 1h38 – Interdit-12ans –

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses…

****************************************************************

VORTEX

Mercredi 4 mai à 21h

Un film de Gaspar Noé

Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz…

Belgique, France. Drame – 2h22

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

L’histoire du film, elle, est très banale, c’est juste une situation qui arrive tout naturellement aux gens de 80 ans et plus, et que leurs enfants de 50 ans doivent gérer. Et ce sont des situations tellement lourdes au quotidien que la plupart de ces quinquagénaires les portent comme des malédictions individuelles dont ils sont presque honteux de parler. Gaspar Noé

****************************************************************

SOIRÉE JEU VIDÉO + FILM

Soirée en partenariat avec l’ ACREAMP

Vendredi 6 mai

20h – Session de jeu INSIDE accessible à partir de 15 ans Ce jeu d’énigmes en 2D se déroule dans un univers totalitaire et dystopique où l’homme est contrôlé à la manière d’une machine. Le joueur incarne un jeune garçon essayant tant bien que mal d’échapper à ce destin. Résoudre les énigmes et échapper à l’ennemi sera votre seule chance de survie…

RING

Un film d’Hideo Nakata

Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani

Japon. Épouvante/Horreur – 1h38

21h (VOSTF) – Projection du film RING interdit – 12ans

Tokyo, une rumeur se répand parmi les adolescents : visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort certaine au bout d’une semaine. Après le décès inexplicable de sa nièce, la journaliste Reiko Asakawa décide de mener l’enquête, mais se retrouve elle-même sous le coup de la malédiction. Pendant les sept jours qui lui restent à vivre, elle devra remonter à l’origine de la vidéo fatale et affronter le spectre qui hante les télévisions : Sadako.

****************************************************************

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Samedi 7 mai à 21h

Un film de David Yates

Avec Eddie Redmayne, Jude Law…

Royaume-Uni, États-Unis. Fantastique – 2h23

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse sorciers, sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide.

****************************************************************

ALLONS ENFANTS

Dimanche 8 mai à 16h

Un film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

France. Documentaire – 1h50

Au coeur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Le film est l’histoire de cette expérience unique en France.

****************************************************************

LE STADE

Dimanche 8 mai à 21h

Un film d’Éric Hannezo et Matthieu Vollaire

France. Documentaire – 1h47

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’histoire.

****************************************************************

ARISTOCRATS

Lundi 9 mai à 21h (VOSTF)

Un film de Yukiko Sode

Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora…

Japon. Drame – 2h05

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

****************************************************************

LIBERTAD

Mardi 10 mai à 21h (VOSTF)

Un film de Clara Roquet

Avec María Morera, Nicolle García…

Espagne, Belgique. Drame – 1h44

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles, que tout oppose, nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

