Programme Centre de Loisirs de Baignes Vacances d’Hiver Baignes-Sainte-Radegonde, lundi 19 février 2024.

Programme Centre de Loisirs de Baignes Vacances d’Hiver Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Programme des centres de loisirs de Barbezieux et de Baignes, diverses activités ludiques pour les enfants des loisirs créatifs, du sport, des jeux de société et de réflexion, des expériences scientifiques et bien d’autres…

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-01

1 Rue des Ecoles, Impasse des Nids

Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine alsh.baignes@orange.fr

L’événement Programme Centre de Loisirs de Baignes Vacances d’Hiver Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de tourisme du Sud Charente